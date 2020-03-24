В Петербурге запретили плановую госпитализацию и прием в поликлиниках

Серьезные меры из-за коронавируса, которые вводят повсеместно в европейских странах, дошли и до России. К примеру, в Санкт-Петербурге теперь нельзя прийти в поликлинику по записи. Плановые операции также временно под запретом.

Роспотребнадзор опубликовал на сайте документ, в котором расписано, какие конкретно ограничения вводятся в больницах и поликлиниках.

«Запрет на плановую госпитализацию в медицинские организации стационарного типа; на посещение пациентами амбулаторных медицинских организаций в плановом порядке; на плановую диспансеризацию населения; на плановую вакцинацию детского и взрослого населения», — сказано в документе. Ограничение действует до 30 апреля.

Если жителю необходима экстренная госпитализация, его примут в больницу.

Главный санитарный врач города Наталия Башкетова также просит все медучреждения быть готовыми к приему пациентов с ОРВИ или с подозрением на коронавирус.

Также с 26 марта в Петербурге запретят работу городских фитнес-клубов из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщили «Известия».

Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рекомендовал туристам не посещать город. В северной столице зафиксирован 21 случай заражения, два человека выздоровели.