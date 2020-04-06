В Перми половине жителей отказали в пропусках по уходу за пожилыми

Власти Пермского края разрешили нарушать режим самоизоляции тем, кто ухаживает за больными и пожилыми людьми, но отказали примерно половине жителей Пермского края, обратившихся с просьбой выдать пропуск для оказания паллиативной помощи.

Об этом во время онлайн-брифинга рассказал министр социального развития региона края Павел Фокин. Он сообщил, что власти получили 3,5 тысячи заявлений.

«При этом половине — отказали. Мы проверяем по базам, нуждается ли человек в помощи, если нет, если люди за счет родни хотят получить разрешение выходить на улицу, то даем отрицательный ответ», — приводит его слова РИА «Новости».

Он добавил, что заявку надо по электронной почте подавать в территориальные органы министерства соцразвития по месту регистрации человека, за которым намерен ухаживать заявитель. Следует указать контактные данные обеих сторон.

Разрешение будет выдано или в день подачи запроса, или на следующий день.

В России зафиксировано 6343 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 4484 — в Москве.