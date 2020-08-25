В обуви для школьников нашли токсичные вещества

Сотрудники Роскачества перед началом учебного года проверили обувь для школьников младших классов. В ходе проверки выяснилось, что большинство производителей нарушают технический регламент.

Специалисты проверили обувь для мальчиков и девочек стоимостью от 399 до 3 000 рублей. Всего проверено 17 пар 15-ти торговых марок. Среди них есть китайские производители, отечественные, а также швейцарские и камбоджийские. И одна марка, которая не указала производителя, сообщает сайт Роскачества.

Исследование проводилось по 19 показателям качества, безопасности и достоверности марки. Пять товаров проверку полностью не прошли. Основные причины нарушения техрегламента: запах, содержание формальдегида в стельках, токсичность, расхождение в размере, несоответствие маркировки.

Представители Роскачества рекомендуют родителям покупать для детей качественную обувь, чтобы она «дышала» и формировала ступню ребенка. Так, если понравилась пара, изготовленная из синтетики, то лучше выбрать ту, где стелька сделана из натуральных материалов. Также нужно отдавать предпочтение легкой и сгибаемой обуви.