В новосибирском Роспотребнадзоре рассказали об укрепляющих иммунитет овощах и фруктах

Специалисты посоветовали употреблять чеснок и лук, поскольку в них содержится витамин С и большое количество фитонцидов. Это биологически активные вещества, которые борются с болезнетворными бактериями и имеют противовоспалительное действие.

Также полезно есть тыкву, помидоры и цитрусовые, в частности лимон. В его кожуре есть те же фитонциды, гликозиды, пектиновые соединения, эфирные масла и флавоноиды.