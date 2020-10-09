В НИЦ имени Гамалеи не увидели тревожных признаков в рекорде по выявленным случаям COVID-19 в России

В пятницу Россия побила своеобразный рекорд по выявленным за сутки случаям COVID-19. Вирусолог и профессор НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил «360», что изменилось с весны.

Эксперт заметил, что пока рано говорить о том, насколько серьезнее окажется вторая волна коронавируса.

«Цифра действительно рекордная, но если пик будет на 13–14 тысяч, то это не такое уж большое превышение», — сказал Альтштейн.

Он добавил, что сейчас вирус не стал злее, чем в весенний период. С того момента изменилось мало, в том числе и летальность заболевания. Сохранится ли она на уровне 1,5–2%, как и раньше, пока непонятно.

«В Европе летальность рухнула. Там, где она была до 17%, дает меньше 1%. У нас пока такого резкого падения летальности по сравнению с весной не получается. Увеличения тоже», — подчеркнул Альтштейн.

Профессор обратил внимание и на отличие весенней статистики и последних данных. Сейчас, по мнению специалиста центра имени Гамалеи, цифры «более правильные».

В России, по последним данным, выявили 1 272 238 заболевших COVID-19. За сутки коронавирус подтвердили у 12 126 жителей страны.