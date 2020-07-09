Минздрав РФ возобновляет диспансеризацию в некоторых регионах

Минздрав России намерен возобновить плановую диспансеризацию в регионах со спокойной эпидимической обстановкой. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

По его словам, в первую очередь в медицинские организации следует обращаться пациентам с хроническими заболеваниями. Ранее дипансеризацию отменили из-за наплыва зараженных коронавирусом.

Также стало известно о судьбе построенных для заболевших COVID-19 больниц. После эпидемии их будут активно использовать, в том числе в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, заявил министр здравоохранения в эфире телеканала «Россия 24».

Больничная сеть, которая формируется, она однозначно будет использоваться для оказания помощи. Внебольничная пневмония существует как заболевание и вне зависимости от коронавирусной инфекции … и эти учреждения однозначно будут востребованы для оказания помощи при подъеме заболеваемости гриппом, ОРВИ. Михаил Мурашко глава Минздрава

Он напомнил, что в зимний период всегда есть нагрузка на больницы. Чтобы ее снизить и вывести больних гриппом из обычных больниц, будут использовать построенные госпиталя.

Мурашко ответил и на вопрос, волнующий многих женщин — о том, что коронавирус ведет к бесплодию. По данным Минздрава, прямых доказательств этому факту нет.

«Появились отдельные публикации, что во время заболевания коронавирусной инфекцией выявляются возбудители и возникает воспалительное заболевание, но на сегодня это только первые такие исследования, часть из них уже отозвали свои материалы для доработки», — отметил он.

В России сегодня ведется разработка нескольких вакцин — их испытания на добровольцах идет штатно, они переносят вакцину неплохо, подвел интог министр.