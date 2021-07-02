Уханьскому рынку отказали в начале эпидемии

Наиболее вероятной датой первого заражения человека коронавирусом назвали середину ноября 2019 года. Местом суперраспространения SARS-CoV-2 был рынок, но эпидемия едва ли началась с него.

Биоинформатик, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН Александр Панчин напомнил газете «Известия», что сначала Уханьский рынок считали источником заражения.

«Рынок стал местом суперраспространения вируса, но, видимо, не местом начала эпидемии», — сказал он.

Ученый подчеркнул, что склоняется к версии о прямой передаче SARS-CoV-2 человеку от летучих мышей без промежуточного хозяина. Тем не менее пока не удалось выяснить, где произошло первое заражение.

«Оно могло произойти в любой точке мира, откуда можно добраться до Уханя за несколько дней», — заметил Панчин.

Специалисты «поймали» эпидемию в декабре, довольно быстро распознав новое заболевание. Хотя по симптомам COVID-19 более походил на простуду или грипп.

Панчин с сомнением отнесся к версии о лабораторной утечке вируса. Удаление базы вирусов в Уханьском институте вирусологии в сентябре 2019 года он назвал никак не связанным с эпидемией событием.

«Я для себя поставил нижнюю оценку вероятности для природного происхождения коронавируса без участия каких-либо лабораторий в 99,9%», — заявил биоинформатик.

Он выразил уверенность в том, что источник SARS-CoV-2 обнаружат в природе в ближайшие годы. В пример ученый привел 10 лет, потраченных на поиск происхождения возбудителя атипичной пневмонии.

Тему вакцинации от коронавируса Панчин назвал более важной и призвал всех сделать прививку.