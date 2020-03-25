В Мособлштабе рассказали, в каких городах Подмосковья выявлен коронавирус
Балашиха — 3 человека
Видное (Ленинский) — 2 человека
Дмитров — 1 человек
Истра — 4 человека
Красногорск — 3 человека
Люберцы — 2 человека
Мытищи — 1 человек
Наро-Фоминск — 1 человек
Одинцово — 7 человек
Павловский Посад — 1 человек
Подольск — 1 человек
Раменское — 3 человека
Сергиев Посад — 1 человек
Жуковский — 1 человек
Лобня — 1 человек
Реутов — 4 человека
Химки — 1 человек
Фрязино — 1 человек
Всего в больницах региона находится 41 житель Подмосковья с диагнозом «коронавирус». Также в подмосковных стационарах лежат три пациента из Москвы, Донецкой республики и Венесуэлы.
Семь человек выписаны домой из стационаров. У них заболевание протекало в легкой форме. Итоговые тесты на вирус показали отрицательный результат.
Чтобы остановить рост заболеваемости, в Мособлштабе советуют соблюдать несколько рекомендаций. В ближайшее время не стоит посещать общественные места. А если вы вернулись из-за границы, сообщите об этом медикам.
Телефон горячей линии: 8-800-550-50-30 и сайт https://covid.mz.mosreg.ru
Самые распространенные вопросы на горячей линии связаны с тем, где можно сдать анализы на коронавирус и как оформить больничный лист. Всем подряд бежать в больницу и сдавать тест не нужно. Обследование назначают именно врачи в определенных случаях.