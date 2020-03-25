    25 марта 2020, 19:33

    В Мособлштабе рассказали, в каких городах Подмосковья выявлен коронавирус

    Эля Данилюк

    Telegram-канал Мособлштаба привел подробную статистику, в каких муниципалитетах зафиксировали случаи заражения COVID-19.
    В Мособлштабе рассказали, в каких городах Подмосковья выявлен коронавирус

    Балашиха — 3 человека

    Видное (Ленинский) — 2 человека

    Дмитров — 1 человек

    Истра — 4 человека

    Красногорск — 3 человека

    Люберцы — 2 человека

    Мытищи — 1 человек

    Наро-Фоминск — 1 человек

    Одинцово — 7 человек

    Павловский Посад — 1 человек

    Подольск — 1 человек

    Раменское — 3 человека

    Сергиев Посад — 1 человек

    Жуковский — 1 человек

    Лобня — 1 человек

    Реутов — 4 человека

    Химки — 1 человек

    Фрязино — 1 человек

    Всего в больницах региона находится 41 житель Подмосковья с диагнозом «коронавирус». Также в подмосковных стационарах лежат три пациента из Москвы, Донецкой республики и Венесуэлы.

    Семь человек выписаны домой из стационаров. У них заболевание протекало в легкой форме. Итоговые тесты на вирус показали отрицательный результат.

    Чтобы остановить рост заболеваемости, в Мособлштабе советуют соблюдать несколько рекомендаций. В ближайшее время не стоит посещать общественные места. А если вы вернулись из-за границы, сообщите об этом медикам.

    Телефон горячей линии: 8-800-550-50-30 и сайт https://covid.mz.mosreg.ru

    Самые распространенные вопросы на горячей линии связаны с тем, где можно сдать анализы на коронавирус и как оформить больничный лист. Всем подряд бежать в больницу и сдавать тест не нужно. Обследование назначают именно врачи в определенных случаях.