В Москве за сутки умерли 10 пациентов с COVID-19

За минувшие сутки в столице скончались еще десять пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительными тестами на новую коронавирусную инфекцию. Общее число погибших в Москве достигло 4421 человека.

Об этом сообщил столичный оперативный штаб по противодействию пандемии. По данным на утро 27 июля, за месяц число выявленных новых случаев заражения сократилось на 7,5%. Всего подтверждено 694 новых заболевших.

В России, по последним данным, зафиксировано 5635 новых случаев в 84 регионах. Из них у 24,9% не было симптомов заболевания. За сутки в стране зафиксировано 85 летальных исходов, полностью выздоровели 3079 человек.

Накануне сообщалось о 13 умерших.