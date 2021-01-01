В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом

В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом. Общее число умерших составило 11 280 человек.

У всех умерших пациентов была диагностирована пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19, передал столичный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В четверг, 31 декабря, в России за 24 часа выявили 27 747 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число выявленных было в Москве — 6566, в Санкт-Петербурге — 3758 и Московской области — 1487.

Ранее Татьяна Голикова заявила, что в России от COVID-19 умер 70 921 человек. По данным оперштаба на 31 декабря 2020 года, умершими от коронавируса числятся 57 019 человек.

Еще 45 109 человек, по словам Голиковой, умерли от других причин, но во всех этих случаях у умершего ранее был положительный результат теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 3 159 297 россиян, а вылечились 2 554 340 человек.