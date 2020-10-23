В Москве за сутки скончались еще 62 пациента с COVID-19

По данным столичного оперштаба, за последние сутки в Москве умерли еще 62 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус. Было выявлено 4413 новых случаев инфицирования. Госпитализирован 1231 человек, 343 находятся на ИВЛ.

За 24 часа в Москве вылечились от коронавируса 2519 пациентов. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что общее число выздоровевших выросло до 282 492 человек.

Сообщается, что четыре тысячи человек, победивших болезнь, стали донорами плазмы.

В России за последние сутки в 85 регионах России был выявлен 15 971 новый случай коронавируса.

Зафиксировано 290 летальных исходов, полностью выздоровели 11 428 человек.

С начала распространения заболевания всего в России выявлено 1 463 306 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 242 летальных исхода, выздоровели 1 107 988 человек.