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    25 сентября 2020, 23:37

    В Москве за сутки скончались 17 пациентов с COVID-19

    Анастасия Кукова

    Московский оперативный штаб сообщил о смерти еще 17 пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией нового типа. Общее число жертв инфекции с начала пандемии достигло 5146 человек. Накануне сообщалось о гибели 14 пациентов.
    В Москве за сутки скончались 17 пациентов с COVID-19

    Столичный Департамент здравоохранения опубликовал обновленный список заболеваний и состояний, требующих соблюдения домашнего режима. По сравнению с весенним перечнем, в него вошли беременные женщины, люди с нарушением иммунной системы, болезнями мочеполовой системы и некоторые другие. С полным списком можно ознакомиться здесь.

    Роспотребнадзор начал проверять и штрафовать столичные театры за несоблюдение мер безопасности. Дому культуры имени Зуева грозит штраф в размере 500 тысяч рублей.

    Глава департамента культуры Александр Кибовский посетовал, что далеко не все зрители проявляют сознательность.

    «Сегодня мы все находимся снова под большой угрозой, особенно в зоне риска находится наше старшее поколение, те люди, которые составляют существенную часть зрительской аудитории, люди, преданные искусству, те, которые посещают театр много лет», — подчеркнул чиновник.

    Он призвал зрителей не рисковать своим здоровьем, и не поводить под санкции вплоть то прекращения творческого процесса любимые театры.

    Новости SMI.FM