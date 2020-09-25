В Москве за сутки скончались 17 пациентов с COVID-19

Столичный Департамент здравоохранения опубликовал обновленный список заболеваний и состояний, требующих соблюдения домашнего режима. По сравнению с весенним перечнем, в него вошли беременные женщины, люди с нарушением иммунной системы, болезнями мочеполовой системы и некоторые другие. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Роспотребнадзор начал проверять и штрафовать столичные театры за несоблюдение мер безопасности. Дому культуры имени Зуева грозит штраф в размере 500 тысяч рублей.

Глава департамента культуры Александр Кибовский посетовал, что далеко не все зрители проявляют сознательность.

«Сегодня мы все находимся снова под большой угрозой, особенно в зоне риска находится наше старшее поколение, те люди, которые составляют существенную часть зрительской аудитории, люди, преданные искусству, те, которые посещают театр много лет», — подчеркнул чиновник.

Он призвал зрителей не рисковать своим здоровьем, и не поводить под санкции вплоть то прекращения творческого процесса любимые театры.