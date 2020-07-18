В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

Еще 14 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на COVID-19 умерли в Москве. Общее число погибших с начала распространения заболевания выросло до 4285 пациентов.

Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По последним данным, в Москве выявлено более 232 тысяч случаев заражения инфекцией. Вылечились почти 170 тысяч человек.

В России было выявлено 759 203 случая инфицирования, выздоровели и выписались — 539 373 пациента, умерли — 12 123.

18 июля в мире был зафиксирован новый рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом в мире — 237 743 человека.