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    18 июля 2020, 00:46

    В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

    Анастасия Кукова

    Еще 14 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на COVID-19 умерли в Москве. Общее число погибших с начала распространения заболевания выросло до 4285 пациентов.
    В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

    Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

    По последним данным, в Москве выявлено более 232 тысяч случаев заражения инфекцией. Вылечились почти 170 тысяч человек.

    В России было выявлено 759  203 случая инфицирования, выздоровели и выписались — 539  373 пациента, умерли — 12  123.

    18 июля в мире был зафиксирован новый рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом в мире — 237  743 человека.