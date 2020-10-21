В Москве умерли 66 пациентов с коронавирусом

По данным оперштаба Москвы, в столице за последние 24 часа умерли 66 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число погибших с начала распространения заболевания в столице достигло 61287 человек.

В Москве за сутки было выявлено 4389 новых случаев коронавируса. Были госпитализированы 1215 пациентов с COVID-19, сейчас на ИВЛ в больницах Москвы находятся 383 человека.

За 24 часа в столице вылечились от коронавируса еще 2365. По данным заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, общее число выписавшихся достигло 279 973 человек.

В России за сутки выявлено 15 700 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Умерли 317 пациентов, полностью выздоровели — 10 952 человека.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 1 447 335 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровели 1 096 560 человек.