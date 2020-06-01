В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом, сообщил столичный оперштаб. Общее число жертв достигло 2624.

«В Москве скончался 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Оперативный штаб напоминает, что до 14 июня все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции», — сказано в сообщении ведомства.

31 мая в Москве от коронавируса погибли 76 человек.

Всего в России 414 878 выявленных заболевших. Умерли 4 855 человек, 175 877 — выздоровели.