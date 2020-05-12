В Москве скончались еще 53 пациента с коронавирусом, сообщил столичный оперштаб. Всего число жертв достигло 1232.

По России количество зараженных 12 мая увеличилось на 10 805, погибли еще 108 человек. 3677 — выздоровели.

«В Москве скончались 53 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Оперативный штаб напоминает, что до 31 мая все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что более 20% прошедших тест на наличие антител к 2019-nCoV медицинских работников переболели коронавирусом нового типа. Такие данные привел Роспотребнадзор.

Кроме того, выяснилось, что примерно 40% медицинских работников, контактировавших с больными COVID-19, имеют различные психологические проблемы. У 10% специалистов диагностировали депрессию.

По последним данным, в России более 232 тысяч подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, 2116 человек погибли, 43 512 пациентов вылечились.