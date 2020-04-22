В Москве скончались еще 27 пациентов с COVID-19

Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом сообщил о смерти еще 27 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. Общее число жертв заболевания в столице достигло 288 человек.

В штабе сообщили, что речь идет о пациентах в возрасте 38-90 лет. У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат теста на коронавирус.

У большинства умерших были сопутствующие заболевания — гипертония, сахарный диабет, хронические бронхит и лимфолейкоз. Самый молодой погибший страдал хроническим бронхитом.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в Facebook сообщил, небольшой спад числа зараженных в последние дни связывал с активным открытием новых стационаров.

«А сегодня мы видим, что число госпитализаций снова растет! Снова отрицательная динамика — поступает пациентов больше, чем выписываем. Это отлично видно по сводкам, которые ежедневно делаю я и мои коллеги — главные врачи других больниц», — написал врач.

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил расширить практику введения цифровых пропусков на всю Россию. Это позволит в условиях распространения инфекции контролировать перемещения людей между регионами страны.