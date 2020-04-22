В Москве скончались еще 27 пациентов с COVID-19
В штабе сообщили, что речь идет о пациентах в возрасте 38-90 лет. У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат теста на коронавирус.
У большинства умерших были сопутствующие заболевания — гипертония, сахарный диабет, хронические бронхит и лимфолейкоз. Самый молодой погибший страдал хроническим бронхитом.
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в Facebook сообщил, небольшой спад числа зараженных в последние дни связывал с активным открытием новых стационаров.
«А сегодня мы видим, что число госпитализаций снова растет! Снова отрицательная динамика — поступает пациентов больше, чем выписываем. Это отлично видно по сводкам, которые ежедневно делаю я и мои коллеги — главные врачи других больниц», — написал врач.
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил расширить практику введения цифровых пропусков на всю Россию. Это позволит в условиях распространения инфекции контролировать перемещения людей между регионами страны.