За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции погибли еще 76 человек. Об этом сообщил столичный оперштаб.

Общее число скончавшихся жителей столицы достигло 2110. Самое наименьшее число погибших пациентов было зафиксировано 25 мая — 41 человек.

«В Москве скончался 41 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — сказано в сообщении оперштаба.

Оперативный штаб напомнил жителям столицы, что до 31 мая необходимо соблюдать режим самоизоляции.

В России с начала эпидемии выявлено 353 247 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки зафиксировано 8946 заболевших. Погибли 3633 человека, по данным стопкоронавирус.рф.

Ранее власти Москвы сообщили, что не готовы пока открывать рестораны. Их нужно открывать после того, как заработают непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг.