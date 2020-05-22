В Москве за последние сутки скончались еще 73 пациента с коронавирусом, сообщил столичный оперштаб.

Всего в городе погибли 1867 человек. За прошлые сутки в столице умерло 68 человек.

«В Москве скончались 73 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — сказано в сообщении оперштаба.

В России с начала эпидемии коронавирусом заразились 317 554 человека, умерли — 3099 пациента, 92 681 — выздоровели. Большая часть зараженных — это люди до 65 лет. Также большинство инфицрованных не имеет симптомов COVID-19.