В Москве скончались 55 пациентов с коронавирусом — оперативный штаб
«В Москве скончались 55 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Оперативный штаб напоминает, что до 31 мая все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции», — сказно в сообщении штаба.
Всего в России зафиксировано 221 344 случаев заражения коронавирусом, погибли 2 009 человек, вылечились — 39 801.
Вечером, 11 мая губернатор Подмосковья сообщил, что в регионе продлили до 18 мая режим нерабочих дней. Это связано с тремя показателями, которые должны соответствовать определенным значениям. Первый — коэффициент распространения инфекции. Второй — свободный коечный фонд. Третий показатель — количество проведенных тестов. По двум из перечисленных показателей, есть риски.
Также с 12 мая в Московской области вводится обязательное ношение масок. При любом выходе из дома необходимо будет носить маску, чтобы обезопасить себя и окружающих от заражения коронавирусом.
11 мая Владимир Путин обратился к гражданам по ситуации с коронавирусом. Собрали главные заявления главы государства.