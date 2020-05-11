За минувшие сутки в Москве скончались 55 человек, сообщил столичный оперштаб. Всего число умерших пациентов с коронавирусом достигло 1179.

«В Москве скончались 55 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Оперативный штаб напоминает, что до 31 мая все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции», — сказно в сообщении штаба.

Всего в России зафиксировано 221 344 случаев заражения коронавирусом, погибли 2 009 человек, вылечились — 39 801.

Вечером, 11 мая губернатор Подмосковья сообщил, что в регионе продлили до 18 мая режим нерабочих дней. Это связано с тремя показателями, которые должны соответствовать определенным значениям. Первый — коэффициент распространения инфекции. Второй — свободный коечный фонд. Третий показатель — количество проведенных тестов. По двум из перечисленных показателей, есть риски.

Также с 12 мая в Московской области вводится обязательное ношение масок. При любом выходе из дома необходимо будет носить маску, чтобы обезопасить себя и окружающих от заражения коронавирусом.

11 мая Владимир Путин обратился к гражданам по ситуации с коронавирусом. Собрали главные заявления главы государства.