В Москве скончались 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом

Общее количество умерших с подтвержденным коронавирусом в Москве достигло 695 человек.

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Последние два дня количество зараженных по всей стране бьет рекорды.

30 апреля новых зараженных коронавирусной инфекцией было 7099 человек. В первый день мая оказался побит: 7933 новых случая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эти цифры предсказывали специалисты ведомства когда говорили о возросших рисках.

При этом она отметила. что почти у половины всех новых носителей коронавируса заражение протекает без каких-либо симптомов, но сами они могут заразить очень многих.

Попова заявила, что ближайшие две недели россиянам стоит оставаться дома, перетерпеть, несмотря на хорошую погоду и праздники, иначе цифры снова пойдут в рост. В итоге вместо смягчения режима после 12 мая ограничения ужесточат еще сильнее.

Сейчас в России болеет 114 431 человек, умерли — 1169, а выздоровели — 13 220.