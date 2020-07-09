В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, об этом сообщил столичный оперштаб.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих — вызовите врача на дом», — напомнил оперштаб.

Всего в Москве умерли от вируса и осложнений 4 087 человек. Заражены 227 363 человека.

По России число зараженных достигло 707 592 человек, погиб 10 871 пациент, процент смертности составил 1,54%. 482 022 уже выздоровели.

В стране ведутся активные испытания вакцины от вируса. В Минобороны сообщили о хорошем состоянии добровольцев на испытаниях вакцины от коронавируса.