28 пациентов с коронавирусом в возрасте от 44 до 98 лет скончались в Москве, сообщил столичный оперштаб. У большинства из них были сопутствующие заболевания.

Врачи диагностировали у умерших гипертонию, пиелонефрит, порок сердца, миастению, хроническую обструктивную болезнь легких. У троих был сахарный диабет. Еще у двоих — хронический бронхит. У всех пациентов была подтверждена пневмония и получен положительный тест на коронавирус.

Всего в столице погибли 204 человека с подтвержденным коронавирусом.

В штабе напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ ранее подготовили подробную инструкцию о том, какие вещи необходимы при госпитализации с коронавирусом. В список вошли документы, индивидуальная посуда, резиновые тапочки для душа, одежда для сна и даже препараты, которые нужны при других хронических заболеваниях пациента.

За сутки в 78 регионах России коронавирус обнаружен у 6060 человек. Из них 43% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 48 смертей. Полностью выздоровели 234 человека. Всего в стране зарегистрировано 42 853 случая коронавируса во всех 85 регионах.