В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом, сообщил оперштаб. Всего в городе от вируса скончались 4611 человек.

Накануне сообщалось о 14 умерших.

«В Москве скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — сообщили в оперштабе.

Там напомнили, что при любых симптомах ОРВИ, следует остаться дома и не заниматься самолечением. Не стоит рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих.

На сегодняшний день в мире 20 166 415 зараженных коронавирусом. 5 124 050 из них в США, 3 057 470 в Бразилии и 2 268 675 в Индии. Россия на четвертом месте — в стране 895 691 инфицированный.