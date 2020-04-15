В столице скончались еще 11 человек с коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб. По его данным, количество умерших в Москве достигло 106 человек.

Погибли пациенты в возрасте 48-86 лет. Все они имели сопутствующие заболевания, в том числе гипертония, пиелонефрит, хронический гепатит С, сахарный диабет. Трое страдали хроническим бронхитом.

Ранее стало известно, что в Вашингтоне ввели первую испытательную вакцину здоровому человеку. Подопытной стала 44-летняя американка Дженнифер Халлер. Она рассказала, что препарат мРНК-1273 похож на прививку от гриппа. Боли или раздражения от укола не было, но в первый день слегка поднялась температура. На второй день у нее сильно болела рука. Но на этом все.

Ежедневно телеканал «360» отслеживает динамику распространения коронавируса в России и мире. За сутки в стране прибавилось 3167 зараженных (на 621 больше, чем днем ранее), +23 смерти (на 6 больше, чем днем ранее), +233 выздоровевших (на 50 больше, чем днем ранее). Подробнее в нашем материале.