В Москве скончались 11 пациентов с COVID-19

По данным столичного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, за последние 24 часа в Москве умерли еще 11 пациентов с COVID-19. Общее число погибших с начала пандемии достигло 4656 человек.

За сутки в столице было выявлено 695 новых случаев инфицирования. Среднесуточный темп прироста за месяц на 25,4% ниже, чем в предыдущий. В Москве он равен 0,28%. Показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемической ситуации в городе.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1275 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 196 098», — сообщила вице-мэр. Москвы Анастасия Ракова.

В России по состоянию на 15 августа было выявлено 917 884 (+5061) случая коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии зафиксировано 15 617 (+119) летальных исходов, выздоровело 729 411 (+6447) человек.

Накануне сообщалось о смерти в Москве 12 пациентов.