В Москве от коронавируса за сутки вылечились 2020 пациентов

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2020 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 141 268» — заявила представитель московской мэрии.

Она отметила, что все вылечившиеся жители столицы получили предложение стать донорами плазмы. Все пациенты, которым после выписки нужно оставаться под наблюдением, получили рекомендации от врачей.

Количество новых выявленных случаев коронавирусной инфекции в Москве за сутки составило 811.

Как отметила газета «Известия», это минимальный прирост с 8 апреля, когда в городе выявили 660 случаев заражения.

Общее количество инфицированных коронавирусом в столице составило 216 906 человек.

В целом по России прирост новых случаев за сутки составил 7176 человек в 84 регионах. Умерли 154 человека с подтвержденным коронавирусом. «Царьград» сообщил, что более трети всех заболевших не имели никаких симптомов. За сутки выздоровели 12 393 человека.