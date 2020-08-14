В Москве от коронавируса умерли 12 человек

За последние сутки в столице умерли еще 12 человек, заразившиеся COVID-19. Общее число погибших от болезни достигло 4645 пациентов.

Об этом сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. За последние две недели темп прироста новых случаев ниже первых недель июня на 70%. Среднесуточный темп прироста за 14 дней августа составил 0,28%.

За 14 августа в Москве было выявлено 688 новых случаев инфицирования. Несмотря на увеличение охвата тестированием, число новых случаев в столице остается низким.

В России было выявлено 5065 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Клинических проявлений болезни не имели 25,9% пациентов. Полностью выздоровели за сутки 6568 россиян, умерли — 114.

Накануне сообщалось об 11 умерших.