В Москве начнут выявлять коронавирус с помощью венозной крови

Новый метод выявления коронавирусной инфекции появится в Москве со следующей недели. Для теста потребуется сдать кровь из вены. Такой тест сможет определить даже переболевших инфекцией.

Об этом в беседе с телеканалом «Россия 1» сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«В Москве будет активно применяться новый метод — иммуноферментный анализ, который предполагает исследование на основании венозной крови, — сказала она.

Ракова отметила, что со следующей недели такой способ предложат предприятиям, которым разрешили работать. В дальнейшем планируется внедрить его на основе государственно-частного партнерства.

«Организация забора крови будет осуществляться за счет средств работодателя, а последующее тестирование — за счет средств города», — добавила заммэра.

В Москве и Подмосковье с 12 мая разрешено работать промышленным и строительным предприятиям. Для этого им необходимо соблюдать жесткие требования санитарно-эпидемиологического режима. За несоблюдение этих условий предприятия будут закрывать.