В Москве начнут выявлять коронавирус с помощью венозной крови
Об этом в беседе с телеканалом «Россия 1» сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
«В Москве будет активно применяться новый метод — иммуноферментный анализ, который предполагает исследование на основании венозной крови, — сказала она.
Ракова отметила, что со следующей недели такой способ предложат предприятиям, которым разрешили работать. В дальнейшем планируется внедрить его на основе государственно-частного партнерства.
«Организация забора крови будет осуществляться за счет средств работодателя, а последующее тестирование — за счет средств города», — добавила заммэра.
В Москве и Подмосковье с 12 мая разрешено работать промышленным и строительным предприятиям. Для этого им необходимо соблюдать жесткие требования санитарно-эпидемиологического режима. За несоблюдение этих условий предприятия будут закрывать.