Заболеваемость коронавирусом нового типа в столице идет на убыль, у москвичей формируется популяционный иммунитет. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«В Москве заболеваемость идет на убыль, формируется популяционный иммунитет», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

При этом министр отметил, что в российских регионах ситуация с COVID-19 складывается по-разному.

«Есть регионы, которые прошли определенный пик, и снижается заболеваемость. Но мы видим, что, тем не менее, заболевшие есть во всех регионах Российской Федерации», — добавил Мурашко.

Министр также рассказал, что вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет проводиться на добровольной основе. По его словам, сейчас уже виден высокий интерес россиян к вакцинации против COVID-19, поэтому проводить ее будут поэтапно.

Мурашко также рассказал, что на сегодняшний день в реанимациях находятся 3,1 тысячи россиян с COVID-19. При этом министр добавил, что соотношение бессимптомных, средней тяжести и тяжелых пациентов сохраняется на прежнем уровне.