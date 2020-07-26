В Москве формируется популяционный иммунитет к коронавирусу — Минздрав
«В Москве заболеваемость идет на убыль, формируется популяционный иммунитет», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
При этом министр отметил, что в российских регионах ситуация с COVID-19 складывается по-разному.
«Есть регионы, которые прошли определенный пик, и снижается заболеваемость. Но мы видим, что, тем не менее, заболевшие есть во всех регионах Российской Федерации», — добавил Мурашко.
Министр также рассказал, что вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет проводиться на добровольной основе. По его словам, сейчас уже виден высокий интерес россиян к вакцинации против COVID-19, поэтому проводить ее будут поэтапно.
Мурашко также рассказал, что на сегодняшний день в реанимациях находятся 3,1 тысячи россиян с COVID-19. При этом министр добавил, что соотношение бессимптомных, средней тяжести и тяжелых пациентов сохраняется на прежнем уровне.