Обнаружить рак на ранней стадии. В МОНИКИ всю неделю можно пройти первичное обследование бесплатно

В МОНИКИ стартовала неделя скрининга. Жители Подмосковья смогут пройти первичное обследование бесплатно.

Октябрь — Всемирный месяц борьбы против рака груди, и это не единственная причина уделять этой теме особое внимание. В России за последние 15 лет количество заболевших выросло вдвое. Поэтому важно распознать заболевание на ранней стадии.

Источник фото: телеканал «360»

По статистике у каждой восьмой женщины могут обнаружить рак груди. Чтобы вылечить болезнь, ее нужно обнаружить на ранней стадии, поэтому в МОНИКИ и проводят неделю скрининга.

Сначала вам проведут первичное обследование, после чего отправят на МРТ, если врач посчитает нужным. Аппарат распознает очаг заболевания, четко отличает злокачественное образование от безвредного. Исследование длится минут 40.

После МРТ женщины в возрасте от 38 лет и старше отправляются на маммографию.

«Показывает ткань молочной железы. Если есть — узловые образования. Основной смысл — это узловые образования, которые нельзя пропальпировать и увидеть на УЗИ», — объяснила Любовь Быковская, врач-рентгенолог.

Источник фото: телеканал «360»

Пациентка центра Ольга Аванесова практически живет в нем. Курс химиотерапии женщина проходит 15 дней в месяц. Впервые с онкологией она столкнулась в 2002 году. Потом болезнь остановилась, была ремиссия. И спустя десятилетие — снова напомнила о себе. Теперь для Ольги это вторая война с онкологией. Если бы она начала действовать как только заметила шишку на теле, то, возможно, химиотерапия и не понадобилась бы.

«Раньше говорили надо оперироваться. Было страшно, я тянула резину, можно сказать. Не хотела, боялась», — рассказала Ольга Аванесова, пациентка.

Источник фото: телеканал «360»

Операцию, ту самую, которой боялась Ольга, сделали другой пациентке центра. Хирурги удалили ей молочную железу. Работали с особой аккуратностью, чтобы потом она смогла себе сделать пластику груди.

Таких операций в МОНИКИ делают по 40-45 в месяц. От момента консультации до операционного стола проходит 15 дней. Это небольшой срок. Через шесть-восемь недель эта девушка сможет вернуться к нормальному образу жизни.

«Рак нужно лечить на ранней стадии. Тогда, во-первых, это чисто хирургическая проблема, и, во-вторых, этот рак излечим. Мы каждый день принимаем пациентов бесплатно со всех концов РФ, но дело в том, что люди должны сами обращаться, потому что никто с них ответственности за свое здоровье не снимал», — отметил Александр Аллахвердян, руководитель онкологического отделения ГБУЗ МО МОНИКИ.

Источник фото: телеканал «360»

Рак молочной железы, говорят врачи, никак не проявляет себя. До тех пор, пока не превратится в четвертую, неоперабельную, стадию.

«Тогда он начинает болеть, симптомы появляются. До этого он не беспокоит. Поэтому очень важно проводить профилактические осмотры. Очень важно и чтобы пациентка сама себя обследовала. Каждая женщина должна пальпировать, ощупывать молочные железы», — уточнил Алексей Анипченко, заведующий онкологическим отделением ГБУЗ МО МОНИКИ.

Врачи рекомендуют не бояться, а проверяться. Лучше там, где работают специалисты всех профилей. Пройти первичное обследование без направлений можно в МОНИКИ. Кабинет 10.10 будет работать до 8 ноября включительно. А в 10.23 принимают регулярно.