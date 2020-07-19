В мире за сутки выявлено 259 тысяч новых заражений COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 259 тысячах случаев новых заражений. Общее число инфицированных достигло 13,8 миллионов человек. Число жертв увеличилось на 7,3 тысячи человек, превысив 593 тысячи погибших.

Организация сообщила, что на момент 11:00 мск 18 июля в мире были зарегистрированы 13 876 441 инфицированных и 593 087 умерших. За сутки число заразившихся стало больше на 259 848, число умерших увеличилось на 7 360.

Накануне было выявлено 237 743 случая заражения и 5 682 летальных исхода.

За последние сутки в Москве умерли еще 14 пациентов с COVID-19. Общее число жертв выросло с 4285 до 4299 пациентов. На утро 18 июля всего было выявлено почти 233 случая заражения. Вылечились и выписались из больниц свыше 170 тысяч человек. Зарегистрировано 578 новых случаев инфицирования.