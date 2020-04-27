В Минздраве рассказали о влиянии пандемии на ведение беременности

Она отметила, что относить всех беременных женщин к группе риска во время распространения коронавируса нельзя. Нужно отдельно рассматривать каждый случай. Опасность есть, когда у будущей мамы есть различные хронические заболевания. Самым тяжелым временем могут стать второй и третий триместр. Также рискуют женщины, которые столкнулись с тяжелыми ситуациями во время прошлых беременностей.

«Сейчас в России с подтвержденным коронавирусом зарегистрировано около 394 беременных женщин, из них 276 находятся в Москве. К счастью, беременность у них протекала сравнительно легко и без тяжелых осложнений», — отметила Лейла Адамян.

Если беременность протекает легко то обследование будущей мамы можно провести удаленно. Современные технологии это позволяют сделать. Однако лучше не пропускать скрининговое исследование плода и проходить его точно в срок. Это позволит сократить риски осложнения течения беременности. Эта процедура проводится в поликлинике или женской консультации.

Эксперт пояснила, что доказательств воздействия вируса на плод не доказано. Так что зараженная мама вполне может родить здорового малыша. Однако сразу после рождения ребенка не дают матери, а забирают для тестирования на наличие вируса. Как правило, наличия возбудителя в их организме не находят. Вопрос о грудном вскармливании решается с учетом многих факторов. Но лучше использовать сцеженное молоко с соблюдением всех гигиенических мер.

Если женщина лечится от бесплодия и планирует сделать ЭКО, то эту процедуру лучше отложить до улучшения эпидемиологической обстановки. Если же специалисты уже все подготовлено и осталось только подсадить эмбрионы, то лучше их заморозить, а саму операцию также отложить.

Ранее на вопросы, которые волнуют будущих мам в период распространения коронавирусной инфекции ответил основатель сети клиник «Мать и дитя», акушер-гинеколог Марк Курцер.