В Минздраве раскрыли основные пути заражения коронавирусом

Коронавирус распространяется в России не через путешественников, возвращающихся из-за рубежа, а внутри страны. Чаще всего заражаются внутри семьи или в больницах.

«Распространение инфекции идет наиболее активно при тесных контактах в семье, местах большого скопления людей, организованных коллективах. Как и во всех странах мира, в последнее время увеличивается число заносов и распространения инфекции в медицинских организациях и организованных коллективах с длительным пребыванием людей», — объявил в интервью «Российской газете» главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

Среди коллективов, где можно заразиться коронавирусом, Брико назвал воинские части, образовательные учреждения, дома для престарелых, диспансеры, учреждения ФСИН.

Эпидемиолог также отметил, что работа медиков сопряжена с очень высоким риском заражения, так что вопросы безопасности персонала имеют большое значение.

Брико также отметил, что Россия начала принимать карантинные меры еще в январе, поэтому удалось избежать завоза инфекции из Китая. Больше всего инфицированных, по его словам, прибыли в Россию из Европы.

В России, по информации на 4 мая, больше 145 тысяч случаев заражения коронавирусом.