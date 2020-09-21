В Минздраве объяснили, кому в первую очередь необходимо сделать прививку от коронавируса

В первую очередь прививку от коронавируса нужно делать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заявили в Минздраве. Также таким пациентам необходима вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции.

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии и главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов рассказал в интервью сайту стопкоронавирус.рф, что несмотря на небольшой опыт эффективности прививки против коронавируса, вакцинация все же необходима.

Бойцов отметил, что гипертоникам тяжелее переносить коронавирусную инфекцию.

«Лица в возрасте около 80 лет с вероятностью 90% имеют гипертонию. Естественно, здесь возникают ассоциации — чем старше человек, тем тяжелее протекает коронавирусная инфекция, тем более если у него есть гипертония», — объяснил академик.

Ранее глава российской компании «Р-Фарм» по выпуску вакцины от коронавируса предсказал вторую волну эпидемии. Алексей Репик считает, что общее число заразившихся может достигнуть двух миллионов человек.