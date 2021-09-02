В Минздраве назвали ситуацию с коронавирусом в России фармакологически управляемой

Минздрав назвал ситуацию с коронавирусом управляемой. Этого удалось достичь благодаря наличию вакцин.

Первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко на сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) отметил, что все регионы России обеспечены вакцинами.

«Да, сегодня у нас есть разработанные именно в России, российскими учеными, прошедшие все разрешительные процедуры и вышедшие уже на широкое потребление вакцины. Сегодня фармакологически эта инфекция управляема», — передал ТАСС его слова.

Фисенко добавил, что около 75% больных COVID-19 лечатся амбулаторно благодаря наличию необходимых лекарств.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что между вакцинацией от коронавируса и от гриппа должно пройти не меньше месяца.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса «мю» есть в 39 странах. Он может быть устойчив к вакцинам. Обнаружили его колумбийские врачи зимой этого года. За новой мутацией следит Всемирная организация здравоохранения. За время пандемии специалисты отслеживали штаммы «альфа», «бета», «гамма» и «дельта».