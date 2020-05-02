В Минстрое рассказали о состоянии заболевшего СОVID-19 Якушева
«У министра КТ показала болезнь только сегодня, до этого признаков болезни не было», — приводит газета «Известия» сообщение пресс-службы Минстроя.
В ведомстве добавили, что еще с конца марта министерство строго следует правилам и проводит совещания и мероприятия в онлайн-режиме. Более 80% сотрудников Минстроя перешли на удаленную работу, находясь на самоизоляции. Доступ в здание есть только у высшего руководства и минимального числа сотрудников, деятельность которых не может осуществляться удаленно.
Накануне стало известно о том, что коронавирус диагностировали у министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева. Кроме министра COVID-19 подтвердился еще и у его заместителя Дмитрия Волкова. Вместе с Якушевым он госпитализирован в одну из больниц Москвы.
Временно исполнять обязанности госпитализированного Якушева будет его заместитель Никита Стасишин.