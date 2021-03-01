В МГУ рассказали о причинах сезонных обострений заболеваний

Сезонное обострение заболеваний и расстройств связаны с изменением температуры и количеством солнечного света. Специалисты предлагают активно заниматься спортом.

Наиболее ярко всего отклонения случаются в период климатического перехода: весной и осенью, о чем сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ Александр Тхостов.

«Я думаю, основное — это освещенность, которая на нас влияет, как и на весь живой мир. Вначале распускаются деревья, все выходит из спячки. Человек же тоже животное, поэтому на него это тоже действует», — заявил доктор психологических наук.

Он заметил, что лучше всего бороться с сезонным обострением через повышение физической активности. Тхостов добавил, что нужно постараться настроить себя на мысль, что пришла весна, настало время заняться собственным телом, избавиться от лишних килограммов, набранных за время пассивного образа жизни во время самоизоляции и карантина.

Психолог также обратил внимание, что лучше заняться спортом, если вы колеблетесь, поскольку только начав, вы поймете, нужна ли вам физическая активность или нет. Так что лучшая возможность понять — попробовать, заключил Тхостов.

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