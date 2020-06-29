Ранее в ВОЗ заявили, что новый всплеск коронавирусной инфекции возможен в любой стране.

Вуйнович полагает, что распространение COVID-19 возможно контролировать. Она также считает, что борьба с инфекцией затянется на год-полтора. Победить коронавирус можно лишь созданием вакцины и хорошей иммунологической прослойкой населения.

«До этого момента в любом месте на планете возможен всплеск. Будет или не будет второй волны, зависит от людей и всех элементов общества. Потому что вирус остается с нами и в любом случае, если не будет возможности быстро госпитализировать, тестировать людей, у которых есть симптомы и изолировать людей, которые были с ними в близком контакте, тогда цепочка начнется точно так, как было в марте», — приводит слова Вуйнович сайт Kp.ru.