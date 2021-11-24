Массовые мероприятия отменили до 3 декабря в Лабытнанги и Харпе

Власти Лабытнанги и Харпе приняли решение отменить все массовые мероприятия до 3 декабря. Причиной этого послужило ухудшение эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Глава Лабытнанги Марина Трескова отметила, что школьники продолжат посещать учебные заведения. Классы, которые закрыты на карантин, будут учиться в дистанционном формате.

«Репетиции и тренировки небольшими группами пока продолжатся. Поручила руководителям учреждений культуры и спорта ежедневно контролировать посещаемость детей и в случае роста заболеваемости сделать перерыв», — рассказала глава города.