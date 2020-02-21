Крики пермского врача на пациента с ВИЧ не стали считать нарушением этики

По ее словам, для проверки информации ведомство создало специальную комиссию. Ее представители изучили медицинскую документацию, побеседовали с участниками и свидетелями произошедшего в больнице. Никаких нарушений в действиях врача не нашли.

Министр особенно подчеркнула, что пациент, который просил дать ему лекарства, уже получает все необходимые препараты.

Для того, чтобы научить медиков правильно общаться с ВИЧ-инфицированными пациентами, на месте решили организовать круглый стол с участием некоммерческих организаций по защите прав ВИЧ-положительных граждан, а также медиков, которые занимаются такими пациентами.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в поликлинику Ныроба пришел ВИЧ-положительный мужчина, чтобы узнать, куда ему обратиться за получением бесплатных лекарств. Однако врач в ответ начал кричать, что пациент сейчас всех заразит. «360» подготовил материал, о том, что нужно знать о вирусе иммунодефицита человека.