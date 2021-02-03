В Кремле оценили публикацию о «Спутнике V» в The Lancet

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что публикация в журнале The Lancet подтвердила правильность решения об ускоренной регистрации вакцины «Спутник V». Он напомнил, что ежедневно увеличивается количество стран, которые хотят ее приобрести.

«Это очень важная публикация, которая весьма убедительно продемонстрировала надежность и эффективность российской вакцины и которая в том числе подтвердила и оправданность ускоренной регистрации этой вакцины в Российской Федерации», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он отметил, что ежедневно становится больше стран, которые хотят приобрести именно российскую вакцину, но в приоритете выпуск препарата для жителей России.

В ближайшее время, по словам Пескова, производство вакцины планируется наладить в зарубежных странах.

«Это позволит удовлетворить потребности все большего количества стран в этой вакцине, надежность которой, эффективность которой, а главное — безопасность которой абсолютно доказаны», — добавил он.

Известный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщило Ura.ru. Эффективность препарата составила 91,6%.