В Кремле оценили публикацию о «Спутнике V» в The Lancet
«Это очень важная публикация, которая весьма убедительно продемонстрировала надежность и эффективность российской вакцины и которая в том числе подтвердила и оправданность ускоренной регистрации этой вакцины в Российской Федерации», — сказал представитель Кремля журналистам.
Он отметил, что ежедневно становится больше стран, которые хотят приобрести именно российскую вакцину, но в приоритете выпуск препарата для жителей России.
В ближайшее время, по словам Пескова, производство вакцины планируется наладить в зарубежных странах.
«Это позволит удовлетворить потребности все большего количества стран в этой вакцине, надежность которой, эффективность которой, а главное — безопасность которой абсолютно доказаны», — добавил он.
Известный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщило Ura.ru. Эффективность препарата составила 91,6%.