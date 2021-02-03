facebook_pixel
    03 февраля 2021, 14:00

    В Кремле оценили публикацию о «Спутнике V» в The Lancet

    Екатерина Шамина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что публикация в журнале The Lancet подтвердила правильность решения об ускоренной регистрации вакцины «Спутник V». Он напомнил, что ежедневно увеличивается количество стран, которые хотят ее приобрести.
    В Кремле оценили публикацию о «Спутнике V» в The Lancet

    «Это очень важная публикация, которая весьма убедительно продемонстрировала надежность и эффективность российской вакцины и которая в том числе подтвердила и оправданность ускоренной регистрации этой вакцины в Российской Федерации», — сказал представитель Кремля журналистам.

    Он отметил, что ежедневно становится больше стран, которые хотят приобрести именно российскую вакцину, но в приоритете выпуск препарата для жителей России.

    В ближайшее время, по словам Пескова, производство вакцины планируется наладить в зарубежных странах.

    «Это позволит удовлетворить потребности все большего количества стран в этой вакцине, надежность которой, эффективность которой, а главное — безопасность которой абсолютно доказаны», — добавил он.

    Известный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщило Ura.ru. Эффективность препарата составила 91,6%.