Голикова анонсировала внесение данных о медотводе в ковидный сертификат

Сведения о медицинском отводе от вакцинации против коронавируса добавят в ковидный сертификат. Документ защитят от подделки штрих-кодом.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о готовящихся изменениях во время выступления в Госдуме. Ее слова привела газета «Известия».

«Кроме данных о проведенной вакцинации, этот сертификат <…> через очень короткое время будет иметь данные о медицинском отводе — либо временном, либо постоянном», — отметила Голикова, напомнив о внесении в него данных о перенесенной болезни.

От подделки ковидный сертификат защитят штрих-кодом. Голикова назвала его технологическим решением подтверждения действительности сертификата вакцинированного. Код содержит данные о том, когда и на сколько человек получил прививку, в какое время переболел и на какой период защищен.

«Соответственно, [штрих-код] будет содержать информацию, когда он получил медотвод, на какой срок», — пояснила вице-премьер.

В закон для выдачи сертификатов привитым иностранными вакцинами и перенесшим COVID-19 без обращения к врачам внесут по поручению Голиковой изменения.

В стране, добавила вице-премьер на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством, зарегистрировано 77 ПЦР-тестов. Все они в том числе способны выявить штамм «омикрон». Среди имеющихся тест-систем 56 — отечественного производства.