Диетолог рассказал о правилах приема витаминов в конце зимы

Желание восполнить недостаток витаминов в организме не всегда идет на пользу, даже в зимние месяцы. Диетолог Нурия Дианова объяснила «360», что начинать нужно с минимального обследования.

Поможет в таком случае анализ показателей крови. Результат исследований даст оценку «сиюминутной текущей ситуации». Проще говоря, станет ясно, что действительно требуется добавить в рацион.

«Максимум, что имеет смысл — принять курсом комплекс витаминов в надежде компенсировать небольшой их недостаток. Принимать постоянно не стоит, но сейчас, когда в продуктах меньше полезных веществ, можно попробовать. Пару месяцев — чтобы повысить сопротивляемость организма», — сказала Дианова.

Особенно актуально это в преддверии весны: с первыми лучами солнца у человека возникнет желание легче одеваться, но из-за обманчивой погоды простудных заболеваний станет больше. И в этом случае прием витаминов не навредит.

Сейчас идет депрессивное состояние, потеря [витаминов] больше в самих продуктах. По весне всегда есть <...> упадок сил после различных перенесенных заболеваний. После зимы все устали. Накапливается отсутствие солнца. Людям не хватает витаминов Нурия Дианова диетолог

Диетолог заметила, что категорически против «огульного самолечения». В ее практике подобным занимается каждый второй пациент. Лечебную дозу любого витамина стоит принимать только в том случае, если есть его выраженный дефицит.

Например, при назначении витамина D обычно пропивают двухнедельный курс, потом идут на контроль уровня вещества в организме и дальше выходят на поддерживающую терапию. В современных условиях, особенно с учетом пандемии, этот витамин нужен, но необходимо знать, от какой дозы стартовать. И выбирать ее должен специалист с учетом всех нюансов.

Магний в разных формах неврологи тоже рекомендуют пить курсом при высоком уровне стресса и утомляемости. Витамин С нужно принимать в умеренном количестве: если перебрать с мандаринами, например, из-за большого количества фруктозы и клетчатки вероятно сильное газообразование. При заедах и сухости кожи помогут витамины группы B и витамин A. Первые в том числе содержатся в цельнозерновых продуктах. Цинк иногда назначают при сальности или выпадении волос, но опять-таки важно знать исходный уровень вещества и контролировать процесс.

Принимать в «огромных количествах» БАДы Дианова не рекомендовала и пояснила стремление «накупить баночек» желанием найти простой способ решения проблемы.

«Еда намного вкуснее. Она может приносить удовольствие и быть полезной», — подчеркнула диетолог.

Витамины — это огромный рынок продукции, но доказанных, значимых с точки зрения медицины результатов [от их применения] не получено. Есть косвенные признаки: сразу это отражается на коже и придатках кожи Нурия Дианова

Специалист напомнила, что витамины содержатся во фруктах и овощах. Но их содержание прямо пропорционально времени хранения продуктов. Чем дольше они «лежат на полках», тем меньше полезного.