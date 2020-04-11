«В кои веки нам повезло!» Доктор Мясников высказался о «русском чуде» и коронавирусе

Самый главный плюс в здравоохранении страны — это упор на стационары. В России, по словам Мясникова, в несколько раз больше больничных коек на душу населения, чем в Европе и США. «Мир с удивлением узнал, что-то аппаратов ИВЛ и средств защиты у нас больше, чем у них», — сказал доктор.

Он надеется, что всеми этими преимуществами нашей стране не придется пользоваться. Но и расслабляться сейчас не стоит, уверен врач. Также он отметил, что в целом в России гораздо меньше жертв, чем, к примеру, в Германии.

«В кои веки нам повезло! Коронавирус нас явно щадит, и это видно по цифрам. Не верите в заболеваемость — посмотрите на смертность. Все говорят о „германском чуде“ и молчат про русское: а ведь в Германии 2800 умерших на 82 миллиона населения, при том, что в России — меньше 100 на 145 миллионов», — объяснил Мясников.

Между тем власти Москвы накануне заявили, что стационары и скорые в столице «работают на пределе». По словам вице-мэра Анастасии Раковой, за последние несколько дней резко увеличилось число госпитализированных.