В Госдуме уточнили сроки достижения коллективного иммунитета в России

В крупных городах, таких как Москва, большинство жителей так или иначе уже встретились с коронавирусом, и у них сформировался нужный уровень защиты, рассказал член Комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный.

Данные скрининга в крупных городах, в частности, в Москве, показали, что инфекцию перенесли около 60% жителей, отметил он.

«Большие города были самыми пораженными местами. В столицах субъектов разная ситуация, но чем дальше на восток, тем меньше количество переболевших. В средней полосе — в районе 40% в крупных городах», — приводит радио Sputnik слова депутата.

Говорить о коллективном иммунитете с учетом вакцинации можно будет к концу лета, заметил Куринный. Но, как от добавил, для формирования коллективного иммунитета россиянам нужно активнее вакцинироваться. Депутат также отметил, что жители сельской местности делают прививки менее активно, чем горожане.

По его словам, прививаться важно, потому что пока угроза третьей волны коронавируса не миновала.

«Я думаю, что волна будет, но она будет чуть менее заметна в крупных городах и столице. Здесь третья волна будет сглаженная, а вот в других местах, где пока население не переболело, ситуация будет довольно серьезная», — подчеркнул депутат.

Число привитых от коронавируса в России превысило восемь миллионов человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Масштабная прививочная кампания началась в России в конце прошлого года. Власти планируют вакцинировать более половины населения страны, чтобы сформировался коллективный иммунитет. Вернуться к нормальной жизни можно будет только после этого.