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    26 декабря 2020, 13:10

    В Госдуме сказали, кто из россиян старше 60 лет первым пойдет на вакцинацию «Спутником V»

    Алена Макаренко, Василиса Андреева

    Минздрав разрешил вакцинировать «Спутником V» граждан старше 60 лет. Спрос на прививку от коронавируса точно будет среди активных пенсионеров. Своим мнением с «360» поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.
    В Госдуме сказали, кто из россиян старше 60 лет первым пойдет на вакцинацию «Спутником V»

    «Мне кажется, спрос будет в зависимости от того, активный образ жизни ведет человек или нет. Если активный образ жизни ведет, то ему, конечно, надо защищаться. Поэтому спрос будет», — заявил он.

    На начальном этапе вакцинации граждане еще не доверяют полностью. Тем не менее круг заинтересованных в прививке будет расширяться по мере того, как будет идти вакцинация, уверен Тумусов.

    В целом процедура вакцинации зависит от количества медицинского препарата, который будет в наличии.

    «Мы понимаем, что сейчас она не в таких больших количествах имеется», — отметил первый зампредседателя комитета.

    Поэтому пока и нет усиленной агитации: сейчас вакцины не хватит, если «все навалом пойдут». Зато в январе появится шесть миллионов доз.

    Все зависит от производственных мощностей, а они под силу фармацевтическим предприятиям.

    «То, что они могут сделать, тут никаких сомнений нет. Но для того, чтобы разогнаться, естественно, нужно время. Это сложные технологические процессы. Наладить, запустить — все требует времени», — добавил Тумусов.

    Он нисколько не сомневается, что с января-февраля поступит достаточно вакцины для всех желающих.

    Министерство здравоохранения разрешило вакцину «Спутник V» для применения среди лиц в возрасте 18 лет и старше. Результаты исследований показали, что применение вакцины для людей старшего возраста безопасно. Препарат представил эффективность выше 90% у людей старше 60 лет, писало РИА ФАН.

    Масштабная вакцинация уже началась во всех регионах России.