В Дагестане у двоих человек диагностировали сибирскую язву
В Новолакском районе Дагестана несколько человек обратились к врачам с симптомами сибирской язвы, сообщил Интерфакс.
Согласно источнику в регионе, специалисты выявляют причины вспышки эпидемии. По предварительным данным, люди заразились во время убоя крупного рогатого скота.
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Точное число заболевших пока не установлено.
Официально данные по вспышке сибирской язвы еще не подтверждены.
Ранее стало известно, что эпидемия гриппа началась в России на две недели раньше, чем обычно.