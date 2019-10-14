В Дагестане у двоих человек диагностировали сибирскую язву

Согласно источнику в регионе, специалисты выявляют причины вспышки эпидемии. По предварительным данным, люди заразились во время убоя крупного рогатого скота.

Заразился и не заметил. Опасен ли туберкулез с лекарственной устойчивостью Подробнее

Точное число заболевших пока не установлено.

Официально данные по вспышке сибирской язвы еще не подтверждены.

Ранее стало известно, что эпидемия гриппа началась в России на две недели раньше, чем обычно.