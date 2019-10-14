  • В Дагестане у двоих человек диагностировали сибирскую язву

    14 октября 2019, 22:52

    Александра Каширина

    В Новолакском районе Дагестана несколько человек обратились к врачам с симптомами сибирской язвы, сообщил Интерфакс.
    В Дагестане у двоих человек диагностировали сибирскую язву

    Согласно источнику в регионе, специалисты выявляют причины вспышки эпидемии. По предварительным данным, люди заразились во время убоя крупного рогатого скота.

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    Точное число заболевших пока не установлено.

    Официально данные по вспышке сибирской язвы еще не подтверждены.

    Ранее стало известно, что эпидемия гриппа началась в России на две недели раньше, чем обычно.