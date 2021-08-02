В Чукотском автономном округе не выявили случаев заболевания COVID-19

За последние сутки в России выявили 23 508 новых случаев коронавируса. Однако Чукотский автономный округ не попал в эту статистику. За день до этого в регионе выявили девять случаев заболевания. Об этом сообщило Ura.ru.

«За последние сутки в России выявлено 23 508 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 9,3% не имели клинических проявлений болезни», — сообщили в федеральом оперштабе по борьбе с инфекцией.

Всего в России выявили 6 312 185 случаев коронавируса в 85 регионах. Всего в стране зафиксировали 160 137 летальных исходов. 5 640 783 человека выздоровели.