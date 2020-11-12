Гинцбург объяснил, в чем трудность борьбы с коронавирусом

Коронавирус превратился из завозной инфекции в большое количество локальных очагов. Именно поэтому с ним стало труднее справляться в России, пояснил директор центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

«Для нашей страны данная инфекция начиналась как завозная, то есть основным источником инфекции были аэропорты: Москва, Санкт-Петербург и далее по списку», — сказал Гинцбург во время заседания Еврейского делового клуба Solomon.help.

Он добавил, что сначала можно было блокировать пути передачи коронавируса. Теперь же это сделать практически невозможно из-за появления множества локальных очагов в стране. По словам академика, раньше насчитывалось меньше десятка транспортных путей завоза инфекции.

«Сейчас таких очагов инфекции сотни тысяч или больше, которые в каждом регионе функционируют одновременно», — подчеркнул Гинцбург.

Всего за время пандемии в России зафиксировали 1 836 960 случаев заболевания COVID-19. Врачи смогли поставить на ноги уже 1 369 357 пациентов. Летальным исходом закончились 31 593 случая заражения. Ранее Гинцбург сообщал, что массовая вакцинация россиян от коронавируса препаратом «Спутник V» начнется с января-февраля 2021 года.